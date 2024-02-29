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29 февраля, 08:59

Источник: Роналду дисквалифицировали за неприличный жест в матче за «Аль-Наср»

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес болельщиков, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 39-летний португалец дисквалифицирован на один матч за жест, который он показал в матче 21-м тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2). Сам Роналду заявлял, что этот знак «выражает силу и победу», а в Европе «к этому привыкли».

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.

Криштиану Роналду показал непристойный жест. Роналду снова показал непристойный жест. Теперь Криша точно накажут — что ему грозит?

Криштиану Роналду
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