Источник: Роналду дисквалифицировали за неприличный жест в матче за «Аль-Наср»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес болельщиков, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 39-летний португалец дисквалифицирован на один матч за жест, который он показал в матче 21-м тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2). Сам Роналду заявлял, что этот знак «выражает силу и победу», а в Европе «к этому привыкли».

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.