Тренер «Аль-Хиляля» Жезуш: «Будущее мира в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок из-за политики»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш раскритиковал европейский футбол.

«Будущее мира лежит в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок, никто ни за кого не отвечает. Но это не спортивный, а политический фактор», — приводит слова Жезуша РИА «Новости» со ссылкой на Record.

69-летний португалец возглавил саудовский клуб прошлым летом. До этого он работал в «Фенербахче», «Бенфике», «Спортинге» и «Браге».

После 21 тура «Аль-Хиляль» с 59 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая «Аль-Наср» на 8 очков.