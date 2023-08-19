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«Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию матча Саудовской Аравии (видео)

Матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» начнется в 21.00 по московскому времени 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Малком.
Малком.
Фото AFP

В субботу, 19 августа, в Эр-Рияде «Аль-Хиляль» сыграет с командой «Аль-Фейха» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Матч пройдет на арене «Международный стадион имени Короля Фахда», начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Аль-Хиляль» с тремя очками занимает шестое место в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Фейха» располагается на девятой строчке с тремя баллами.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком, форвард Неймар, полузащитник Рубен Невеш, защитник Калиду Кулибали и вратарь Яссин Буну.

Сезон-2023 / 2024 в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года. В минувшем сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад».

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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