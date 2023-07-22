Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов
Формат SPL: состав команд
В апреле 2022-го Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила об увеличении премьер-лиги до 18 участников, начиная с сезона 2023 / 2024. Ранее высший дивизион представляло 16 клубов.
В новом сезоне в Саудовской Про лиге будут выступать 14 лучших команд сезона 2022 / 23 и еще 4 из первого дивизиона Саудовской Аравии.
Клубы чемпионата Саудовской Аравии по футболу в сезоне 2023 / 24 (SPL)
Турнир в Саудовской Аравии проводится по круговой системе. Каждая команда сыграет по 34 матча (17 дома и 17 на выезде). Два лучших коллектива квалифицируются в групповой турнир Лиги чемпионов АФК. Три худших команды вылетают в первый дивизион.
По ходу сезона клубы Саудовской Аравии могут зарегистрировать в общей сложности восемь легионеров.
Когда начинается и заканчивается чемпионат Саудовской Аравии
Саудовская Про лига 2023 / 24 начнется 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024 года. Этот сезон станет 48-м по счету в Саудовской Аравии.
В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).
Календарь матчей чемпионат Саудовской Аравии 2023
1-й тур
11 августа, пятница (время — мск)
21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм»
12 августа, суббота
18.00. «Аль-Таи» — «Дамак»
21.00. «Аль-Фейха — «Аль-Халидж»
13 августа, воскресенье
21.00. «Эр-Рияд» — «Аль-Вахда»
21.00. «Аль-Фатех» — «Аль-Таавун»
14 августа, понедельник
18.00. «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»
18.00. «Абха» — «Аль-Хиляль»
21.00. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
21.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Охдуд»
2-й тур
17 августа, четверг
18.00. «Дамак» — «Эр-Рияд»
21.00. «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли»
18 августа, пятница
18.00. «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех»
21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Шабаб»
21.00. «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак»
21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
19 августа, суббота
18.00. «Абха» — «Аль-Раед»
21.00. «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»
21.00. «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи»
3-й тур
24 августа, понедельник
18.00. «Аль-Таи» — «Аль-Вахда»
21.00. «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль»
21.00. «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж»
21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд»
21.00. «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад»
25 августа, вторник
18.00. «Аль-Фейха» — «Аль-Хазм»
21.00. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»
21.00. «Аль-Таавун» — «Абха»
21.00. «Аль-Шабаб» — «Дамак»
Последние матчи чемпионата Саудовской Аравии 2023 / 24
34-й тур
27 мая, понедельник
20.00. «Дамак» — «Аль-Раед»
20.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Фейха»
20.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»
20.00. «Аль-Халидж» — «Эр-Рияд»
20.00. «Аль-Хазм» — «Абха»
20.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Фатех»
20.00. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»
20.00. «Аль-Таи» — «Аль-Охдуд»
20.00. «Аль-Таавун» — «Аль-Иттифак»
Звезды, выступающие в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- Эдуар Менди («Аль-Ахли»)
- Рубен Невеш («Аль-Хиляль»)
- Карим Бензема («Аль-Иттихад»)
- Нголо Канте («Аль-Иттихад»)
- Эвер Банега («Аль-Шабаб»)
- Марсело Брозович («Аль-Наср»)
- Кристиан Тельо («Аль-Фатех»)
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