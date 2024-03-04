«Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» в первом матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» на выезде проиграл «Аль-Айну» в первом матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов — 0:1.

У хозяев гол на 44-й минуте забил Суфьян Рахими. В концовке матча защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт получил красную карточку.

Капитан гостей Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ответная встреча состоится 11 марта. Начало — в 22.00 мск. Победитель этой пары сыграет в полуфинале азиатской ЛЧ с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад».