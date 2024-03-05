Чемпион мира и Европы Лебеф раскритиковал Роналду: «Пусть он заткнется»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее португалец заявил, что считает чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособным, чем французская лига 1. Лебеф ответил, что его раздражает такое мнение.

«[Он так говорит] потому что Лионель Месси играл в лиге 1. Я очень уважаю его как игрока, но пусть он просто заткнется! Это несправедливо по отношению к лиге 1», — цитирует чемпиона мира и Европы Goal.

Также экс-защитник «Страсбура» и «Марселя» добавил, что сборная Португалии может выиграть чемпионат Европы 2024 года, если в ее составе не будет Роналду.

Лебеф известен своими критическими комментариями. Ранее он обвинял Неймара в симуляциях, а также негативно высказывался об игре «Челси» в этом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач в 20 матчах.