Роналду выйдет в стартовом составе «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в стартовый состав на первый матч четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» (ОАЭ).

Игра пройдет в городе Эль-Айн и начнется в 19.00 мск.

«Аль-Наср»: Оспина, Аль-Ганам, Ляпорт, Бехич, Аль-Авджами, Аль-Сулайхим, Аль-Хайбари, Отавио, Яхъя, Мане, Роналду.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале азиатской ЛЧ с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад».