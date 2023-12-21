Украина требует отменить матч России и Сербии. Встреча должна состояться в марте

Первая игра с европейской сборной за два года.

20 декабря президент РФС Александр Дюков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что весной у сборной России планируется игра с Сербией.

«Вертикаль сборных функционирует, проводятся международные матчи и у клубов, и у сборных. В марте запланирована игра с Сербией. Договор мы подписали — в марте сыграем с ними дома», — заявил Дюков.

Позднее генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России: «Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — цитирует Sport24 Сурбатовича.

Однако такое решение устроило не всех. Украинская ассоциация футбола отреагировала моментально, направив письмо в УЕФА, ФИФА и сербским коллегам. Кратко его содержание можно описать так: неприемлемо позволить России вернуться в футбольную семью, матч надо отменить.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам», — сказано в письме УАФ.

В случае если матч состоится, это будет первая игра сборной России с европейской командой с 14 ноября 2021 года — тогда команда Карпина играла с хорватами в отборе на чемпионат мира в Катаре. Ранее первым европейским соперником россиян могли стать боснийцы, но встреча сорвалась.

Возможен ли такой исход на этот раз — прокомментировал Александр Дюков: «Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта».

На письмо УАФ уже отреагировали в России. Так, специально для «СЭ» ситуацию прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «УЕФА вообще на это внимания не обратит. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет».