Президент РФС подвел итоги года.

Почему отказались переходить в Азию

— РФС решил остаться в УЕФА. Расскажите, как велась дискуссия.

— Опция по возможной смене конфедерации сохраняется, — начал президент РФС Александр Дюков. — Мы не вычеркиваем ее из повестки. Это одна из наших возможностей. Для нас важно, чтобы наши сборные и клубы участвовали в международных турнирах. Почему рассматривали этот вопрос сегодня? В соответствии с уставом УЕФА за полгода до окончания финансового года член УЕФА может подать заявление о смене конфедерации. То есть в следующий раз мы сможем вернуться к обсуждению этого вопроса в следующем году. Очередное окно у нас есть — в октябре на исполкоме мы говорили, что это обсудим. Сегодня мы рассматривали текущий статус, что у нас происходило в 2023 году, какого успеха и прогресса мы добились в рамках переговорного процесса в составе рабочей группа с УЕФА и обсудили наши перспективы. Если говорить о переговорах с УЕФА, то есть определенный прогресс. Принято решение исполкома о разрешении нашим юношам и девушкам участвовать в отборе Евро. В силу оно вступит в отборе с сезона-2024/25. Для участия прямо сейчас нужно было бы дополнительное решение о нашем включении в группы уже после жеребьевки. На данный момент есть вероятность, что наши сборные примут участие в жеребьевке, которая состоится в январе-феврале, и есть шанс, что сыграем в 2024/25 году.

Возможность перехода в Азию сохраняется, но членам исполкома и попечительского совета нужны гарантии, что мы там сможем участвовать в турнирах. В Азии есть поддержка со стороны определенных стран, но не стану называть их. Однако какой-то единой поддержки нет. Там тоже будет определенное сопротивление. Также можно ожидать и сопротивления при нашем переходе в вопросе участия в соревнованиях. Есть пример с нашими спортсменами в Азиатских играх. Совет Азии пригласил их, но в дальнейшем ничего не произошло. Даже в индивидуальных видах не смогли принять участие.

Все мы пришли к единому мнению, что гарантии перехода [РФС] и участия в соревнованиях нет.

- Есть ощущение, что вы недоработали в вопросе перехода в Азию. Что лично сделали вы, чтобы стран, не желающих там нас видеть, стало меньше?

— Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию. Спорт, к сожалению, давно не вне политики. Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч. Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

- Кто против нас в Азии?

— Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

— То есть 26 членов АФК против нас?

— Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран. В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Повторюсь, есть пример Азиатских игр.

- Чиновники ФИФА и УЕФА говорили, что возвращение возможно по окончании СВО. Как скоро?

— Думаю, никто этого точно не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они давно вернули бы нас в соревнования. Но есть влияние правительств, которое нужно учитывать. Однако их позиция со временем меняется.

- Вы не обсуждали возможные бойкоты России, когда нас вернут к соревнованиям?

— Такая вероятность есть. Точно знать, случится это или нет, невозможно. Поэтому важно продолжать работать по всем направлениям.

- Когда следующий дедлайн возможного ухода в Азию?

— В 2024 году мы можем подать заявление о переходе в АФК.

- Рабочая группа с УЕФА продолжает работу?

— Продолжает. Но и наша позиция, и позиция УЕФА известны.

- Не стоит ли плотнее работать с ФИФА и указывать им, что политики европейских стран влияют на свои футбольные федерации?

— Международные спортивные организации тоже находятся под давлением политиков. Мы видим, что происходит с МОК. Разве это подтверждение, что нет двойных стандартов? Безусловно, есть. Ситуация с Азиатскими играми тому подтверждение.

— Правильно ли утверждать, что среди тех стран, которые против нас в АФК, это преимущественно крупные игроки рынка — Австралия, Южная Корея, Япония?

— Есть важные страны в Азии, которые определяют их футбол. Но борьба в любом случае будет, и позиция ФИФА очень важна. Если ФИФА будет занимать позицию нейтралитета, оставив в силе решение 2022 года, то будет борьба. Нам бы хотелось, чтобы было принято какое-то решение, а потом уже предпринимать какие-то действия.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решение ФИФА

- Поясните по решению ФИФА.

— Нам запрещено участвовать в международных соревнованиях. Совет ФИФА должен отменить решение о нашем отстранении от официальных турниров. Мы являемся членами УЕФА и хотим принимать участие в соревнованиях под их эгидой. Добиваемся снятия всех ограничений. Пока есть только решение по U-17. Как быстро мы добьемся успеха, никто не может сказать и ничего гарантировать. Помимо того, что важно проводить официальные игры, нам важно работать и в другом направлении.

- В таком случае почему год назад РФС едва не перешел в Азию, если отстранение ФИФА тогда тоже действовало?

— Это было не так. Мы рассматриваем каждую возможность, которая позволяет нам вернуться к соревнованиям. Такая возможность была год назад, мы ее рассмотрели. На тот момент мы вели переговоры с ФИФА, УЕФА и АФК. На тот момент, когда мы начали обсуждать этот вопрос, УЕФА не посчитал серьезным наше желание перейти [в Азию]. Со стороны ФИФА было обещание поддержки и обещание снятия запрета с участия в чемпионатах, что дало бы нам возможность участия в отборочных турнирах. Естественно, всем нужны гарантии. Согласие со стороны ФИФА год назад мы не получили. Под лежачего мужика портвейн не течет.

- Не считаете ли, что РФС и лично вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет ФИФА?

— Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, чтобы добиться решения по этому вопросу. Так же, например, как у меня не хватает авторитета, чтобы снять санкции в отношении компании «Газпромнефть». Я не вижу какого-то кризиса. Безусловно, нам важно играть. Но вертикаль сборных функционирует, проводятся международные матчи и у клубов, и у сборных. Весной запланирована встреча с Сербией. Договор мы подписали — в марте сыграем с ними дома. Нам важно играть в футбол: массовый, детский, дворовый, юношеский...

- Разве то, что наша сборная уже два года не проводит официальные матчи, не драма?

— Это плохо. Но это не драма. Давайте определимся, что есть драма. Катастрофа — это когда у молодых футболистов нет возможности ни тренироваться, ни играть.

— Не считаете ли, что, если мы не примем участия в отборе чемпионата мира, никакого морального права осуждать игроков за возможную смену гражданства не будет?

— Поэтому нам важно вернуть команды на международный уровень официальных матчей. И мы над этим работаем.

— Считаете, рабочая группа по возвращению нас в официальные соревнования сработала хорошо?

— Считаю, со своей стороны мы сделали максимум возможного. Упрекнуть коллег мне не в чем. Наши судьи, инспекторы будут привлекаться к работе. Решение по U-17 есть. Мы не удовлетворены результатом. Но мы не сидим без дела. У нас будет конференция РФС, в которой принимает участие вся футбольная семья. Если кто-то считает, что мы недорабатываем — смогут задать соответствующие вопросы.

- Нет ли понимания, что играть с экзотическими странами не совсем правильно с точки зрения имиджа?

— Как показала игра с Кубой, почему бы и нет? Полный стадион, мощная поддержка. Вы видели мотивацию ребят — все хотели проявить себя, забить. Правильно играть в России. У нас много стадионов, на которые придут болельщики. Важно проводить матчи при полных трибунах.

— Нет ли идеи провести турне по Южной Америке?

— Конечно, есть. Это футбольный континент. Нам важно играть с командами Южной Америки, совершать туда поездки. Есть шанс, что сыграем с одной из команд этого континента в 2024 году.

— Отличается ли чем-то конфликт Израиля и Палестины от того, что происходит между Россией и Украиной? И если нет, почему такие разные последствия для стран?

— Мы видим случай двойных стандартов при принятии решений. Не призываем накладывать на кого-то санкции. Считаем, что спортивные организации не должны принимать политизированные решения. В отношении нас было принято такое решение.

- Почему мы не обратили на это внимание ФИФА и УЕФА?

— Мы обратили на это внимание. Мы сделали это неофициально.

- Какой была реакция?

— Вы видите — никаких решений принято не было. Мы задали такие вопросы. Сказали: или нужно реагировать на все политические события, или ни на что. В УЕФА развели руками... Не буду называть фамилий, кто это сделал.

- Вы же говорили, что в УЕФА нам искренне пытаются помочь.

— Двойные стандарты вызваны мощным политическим давлением и давлением СМИ.

Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матч с Сербией

— Есть ли уверенность, что матч с Сербией не сорвется, как игра с боснийцами?

— Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта.

— Как относитесь к решениям исполкома УЕФА?

— Решение о невключении нас в Лигу наций — это решение от февраля 2022 года. Исключение было сделано только для команд U-17. Наверное, мы переместимся в дивизион Д этого турнира.

— Что делать в случае включения наших команд U-17 и их бойкота другими участниками? Подтолкнет ли это РФС к переходу в Азию?

— Это важное направление работы. Мы продолжим работать в этом направлении. Если будет бойкот, для нас это станет определенным сигналом.

— Насколько для вас приемлемо играть без флага и гимна?

— Безусловно, флаг и гимн важны. Но сперва пусть будет принято какое-то решение. А дальше будем действовать. Ранее мы считали, что разрешение играть без флага и гимна — это шаг вперед. Что нам идут навстречу. Но никогда непоздно от этого отказаться.

— Участие в жеребьевке U-17 для вас принципиально с флагом и гимном?

— Мы участвуем в ней как Россия. Флаги и гимны будут звучать позже, не на жеребьевке. РФС — не только я один. Наверное, важно мнение всех членов РФС. Конечно, для меня важно, чтобы страна играла с флагом и гимном. Но у нас не волюнтаризм. РФС — общественная организация. Неправильно, если я буду решать за всех, в том числе за молодых игроков.

— Уменьшился ли бюджет на сборную после ее отстранения от международных турниров?

— Бюджет остался примерно в тех же рамках. Мы не получаем призовые — единственное изменение

— Что станет ключевым фактором в решении перейти в Азию?

— Решение ФИФА, безусловно, важно. Но, может, завтра УЕФА снимет все запреты. Чтобы играть где-то, нам нужно решение ФИФА об отмене нашего отстранения. Потом будем обсуждать исполкомом. Есть позиция ряда клубов: зачем выходить из УЕФА — порадовать пять-шесть стран в Европе, которые будут потирать руки... Это не высказывалось сегодня на исполкоме, но такое мнение есть.

— Но в декабре 2022-го вы утверждали, что все 16 клубов за Азию.

— Я говорил, что все клубы за то, чтобы играть.

— Не считаете, что мы играем с жуликами краплеными картами?

— Я не могу делать такие заявления. Нам не дают играть. Люди, с которыми мы работаем, которые с нами общаются, применяют двойные стандарты. Это факт. Никто в УЕФА не говорит: «Собирайте вещи и уходите отсюда». Никто не проголосовал против возвращения наших юношей в международные соревнования.

— Каков бюджет РФС без международных поступлений?

— Бюджет открыт. Он составляет порядка 11 миллиардов в год, почти не изменился с прошлого года, — ответил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — Бюджет сбалансированный. В нем есть доля средств от ФИФА и УЕФА по различным статьям направлений деятельности. Выпали доходы от призовых в различных соревнованиях. Но ушли и расходы на участие в них. Бюджет стабильный, продолжаем реализовывать все проекты.

— Ваше мнение по системе «весна — осень»?

— Ряд матчей, правда, прошел в непростых погодных условиях. Но в рамках регламента. Наверное, регламент надо пересмотреть, чтобы учитывалась и картинка, а не только безопасность. Изменения можно внести, чтобы решать проблему переноса матчей. Что до формата, вторую лигу мы перевели на систему «весна — осень». То же самое сделано с юношескими соревнованиями. Что касается РПЛ и первой лиги, то должно быть решение клубов. С момента моего избрания в 2019 году несколько раз возвращались к этому вопросу. Пока позиция клубов: все оставить как есть. РПЛ руководствуется тем, что раз в два года идут перерывы на сборные. Ну а чемпионат можно начинать на неделю-две раньше. Каждый раз такая опция клубам предлагается, но они предпочитают стартовать в конце июля. Все равно придется заканчивать в декабре. Погода в любом случае непредсказуема. Инициатива должна идти от клубов. Пока ее нет.

— Сейчас один человек принимает решение, проводить матч или нет, — главный арбитр. Не считаете, что это неправильно?

— Да, так и есть. Сейчас ведем обсуждение изменений в регламенте, которые позволят создать более сложную систему принятия решения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Итоги года

- Какие у вас впечатления от первой части сезона?

— Турнирная таблица достаточно компактная. Это говорит о том, что в РПЛ много интриг. Наверное, это интересно для болельщиков. Радует, что восстанавливается посещаемость. Мы видим высокий интерес к футболу. Для болельщиков, судя по рейтингам, наш футбол интереснее еврокубков. Видим, что много молодых футболистов выходит на поле.

— Карпин призвал молодых игроков уезжать в Европу. Вы с ним согласны?

— Как руководитель РФС я заинтересован, чтобы у нас были сильные соревнования на территории России. Никто не говорит, что тот же Головин остановился бы в развитии в России.

— Не считаете, что практически отсутствие кандидатов в сборную из «Зенита» — проблема, учитывая, что это команда-гегемон в России?

— Наверное, это стечение обстоятельств. Многие кандидаты в сборную в момент сбора были травмированы. Если говорить об игроках «Зенита», думаю, что весной такого не будет... Но это вопрос Валерию Георгиевичу.

— Когда РФС сделает своим членом Крымский футбольный союз и рассмотрит вопрос о принятии в члены футбольные союзы ДНР, ЛНР и Запорожья?

— У Крымского футбольного союза есть свой статус, принятый ФИФА и УЕФА. Что до других территорий, у них пока нет своих федераций. И у них особый статус.

— РФС рассматривает свое нахождение в составе ФИФА и УЕФА в особом статусе, развивается, получает методическую литературу, — дополнил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — На новых территориях проходит становление государственных органов власти, потом будет формирование футбольных объединений. Со следующего года Минспорта планирует там организацию локальных подразделений и соревнований, но даже они будут проходить в Крыму. Как только в соответствии с нормами УЕФА будет возможность рассмотреть вхождение новых территорий в состав РФС, мы это сделаем.

— В МЛС со следующего сезона судьи начнут объявлять решение после просмотра повтора. У нас такое возможно?

— Что касается открытости, мы это приветствуем. Если подобное будет разрешено международными регуляторами, такую практику мы примем. Приветствуем повышение прозрачности принятия судейских решений.

— Владимир Путин поручил построить центр подготовки сборных команд на территории «Сириуса».

— Очень важный проект, который позволит обеспечить круглогодичные тренировки сборных. Клубы тоже смогут ее использовать и не проводить сборы за рубежом. Уникальность места — там реально можно круглогодично проводить тренировки. Многое будет зависеть от региональных властей. Что касается плоскостных полей, то это мы построим достаточно быстро. В Сочи есть гостиницы, есть «Фишт», есть научно-исследовательская база «Сириуса». Это будет вклад в развитие данного кластера. После полей построим административные здания, закрытые тренировочные комплексы. На укладку полей потребуется около полугода.