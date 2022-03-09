ФИФА официально отстранила Россию от стыков ЧМ-2022. Но нам еще может помочь CAS

Пока наш соперник в полуфинале, Польша, должен сыграть с победителем пары Швеция — Чехия.

Вечером 8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила релиз, где сообщила, что стыковые встречи за право участия в финальном турнире ЧМ-2022 пройдут без России. Польша (матч с которой должен был состояться 24 марта) проходит в финал квартета без борьбы, где 29-го встретится с победителем пары Швеция — Чехия. При этом в другом «пути», как еще называют европейские стыки, все решится в июне: Украина сыграет с Шотландией, после чего победитель выйдет на лучшего в паре Уэльс — Австрии.

Тот, кто не пристально следит за перипетиями этой истории, может удивиться: ведь об отстранении России от международных матчей ФИФА уже объявила 28 февраля. Что поменялось? Мы же еще тогда знали, что шанс на участие в чемпионате мира стал значительно меньше. Но не будем забывать два обстоятельства:

1) ФИФА в прошлый раз сообщила об отстранении до «дальнейших уведомлений». А они в теории могли появиться еще до стыковых матчей, если бы международная обстановка стабилизировалась в ближайшее время.

2) Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения ФИФА и УЕФА, не усматривая правовых оснований для отстранения наших клубов и национальной команды.

ФИФА тянул с решением по стыкам довольно долго, но 8 марта все же поставил шлагбаум перед сборной России. Что не отменяет возможности того, что CAS удовлетворит иск РФС.

И здесь, как ни странно, нам на руку перенос матча Украина — Шотландия. Ведь в марте сыграть с Польшей, Швецией и Чехией проблематично: соперники официально заявляли, что не хотят выходить на поле против команды Валерия Карпина. А жеребьевка финальной части ЧМ-2022 запланирована на 1 апреля. Но если одному квартету можно выявить победителя в июне, то, по логике, это и другого касается.

В общем, надежда сохраняется. Во вторник CAS пообещал дать новую информацию по апелляции РФС в «ближайшие несколько дней». Ждем.