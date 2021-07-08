Обозреватель «СЭ» предлагает очевидную кандидатуру на пост главного тренера сборной России.

По будущему Станислава Черчесова в сборной нет никакой ясности, но одно очевидно: с учетом событий последнего месяца ему не дадут спокойно работать. Если Черчесов все-таки уйдет, то я бы предпочел увидеть на его месте иностранного специалиста. Каждый день список кандидатов растет, причем порой появляются совсем неочевидные фамилии. На мой взгляд, выдумывать ничего не надо. Отличным вариантом стал бы Доменико Тедеско, который совсем недавно покинул московский «Спартак» и сейчас абсолютно свободен.

Важнейший матч отбора в Катар с хорватами состоится уже через два месяца, а Тедеско не понадобится время на адаптацию. Он проработал в России полтора года и за это время прекрасно изучил все особенности нашего футбола. Он полностью погружен в его реалии. Важно и то, что Доменико может объясниться на русском языке, что он не раз демонстрировал.

После чемпионата Европы Черчесов сетовал на то, что сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества. Очевидно, что при Тедеско такой проблемы точно не возникнет. Доменико — отличный мотиватор. Не случайно «Спартак» в минувшем сезоне набрал какое-то сумасшедшее количество «волевых» очков, в том числе уйдя от поражения в Грозном в последнем туре, что позволило красно-белым сохранить вторую строчку. Многие игроки потом рассказывали, как в перерыве при счете 0:2 Доменико настроил команду на второй тайм.

Да, у нас часто ставили эмоциональность в вину Тедеско. Мол, прыгает на бровке. Порой доходило даже до настоящей травли. Но разве можно серьезно относиться к таким претензиям? Думаю, сам Доменико не обращал на это никакого внимания.

Что касается профессиональных качеств Тедеско, то сами за себя говорит результат, который он сделал со «Спартаком». Приняв команду, погрязшей где-то в середине таблицы, на второй год он затащил красно-белых на вторую строчку. Это лучший результат за четыре года и шанс вернуться в Лигу чемпионов. И это при том, что условия в клубе были далеко не тепличными для тренера: постоянно менялись генеральные директора и стратегии клуба. При этом Доменико не жаловался на сложные условия и имел отличные отношения с командой.

В качестве возможного сменщика Черчесова часто называют Андре Виллаш-Боаша. Исходные данные похожи — португалец работал в России и добивался даже больших успехов с «Зенитом». Но тут важно, что Виллаш-Боаш в последние пять лет после отъезда в Китай пропал с футбольных радаров. «Марсель», который он принял два года назад, не смог удивить. В первом сезоне на старом багаже команда смогла занять второе место, но дальше все становилось только хуже. «Марсель» проиграл пять из шести матчей в Лиге чемпионов и безуспешно играл в чемпионате.

Кроме того, Виллаш-Боаш погряз в скандалах в «Марселе», постоянно выражая несогласие с мнением руководства по многим вопросам. Все закончилось тем, что Виллаш-Боаш вдрызг разругался с руководством и болельщиками и был уволен. В «Зените» было примерно то же самое. Виллаш-Боаш не следил за языком, постоянно критиковал всех и вся в российском футболе и показал себя достаточно токсичной личностью.

Да, Виллаш-Боаш имеет в своем активе больше трофеев, чем Тедеско, но в последние годы трудно не заметить прогресс одного и регресс другого. Плюс, если руководство РФС сделает выбор в пользу бывшего тренера «Зенита», то среди болельщиков снова начнутся разговоры о питерском векторе развития нашего футбола. Виллаш-Боаш не будет пользоваться такой поддержкой у болельщиков, которая будет у Тедеско.