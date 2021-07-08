Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о решении РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесова сгубила его пресс-конференция

— Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция, — считает Орлов. — Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведет после Евро.

Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло... Это так не по-русски! Почему же он не признал свои ошибки? Ведь всем ясно, что команда оказалась не готова психологически к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак? На домашнем чемпионате мира Черчесову это удалось. А сейчас сборная была просто неуправляемой!

— Даже так?

— А как вы объясните эти шарахания с составом? Но прежде всего Черчесова сгубила неадекватная оценка своих действий. Ведь совсем недавно выступил вице-премьер Чернышенко, который дал понять, что правительство озадачено такими результатами. А до этого еще и президент страны намекнул.

И Черчесову следовало поступить как шахматисту. Просчитать свои ответы, ходы, если он хотел остаться. Он этого не сделал. А ведь ему нужно было буквально за одну ночь после игры с Данией написать подробную программу, как можно преобразовать сборную России, и выступить на техкоме! Но он почему-то упирал на то, что тренерский штаб проделал серьезную работу. А каков результат? Ребята, счет на табло. Россия и Турция — самые худшие команды на турнире!

А вы думаете, на ЧМ-2018 нам не помогали?

— Но Черчесов давал понять, что у него такие игроки, с которыми сложно чего-то добиться. Все-таки ушли Игнашевич, Акинфеев и Самедов. Дзюба и Фернандес стали старше на три года.

— Игроки, конечно, справедливо подвергались критике. Но ведь они не показали своего максимума! Значит, провалился тренерский штаб. Откуда эти странные и страшные ошибки? Ну как Семенов в дебюте игры с Бельгией мог так подарить мяч Лукаку? Почему у него дрожали ноги? И это вопрос к Черчесову и его помощникам. Как же вы его так настроили на важнейшую игру?

С каким настроем Семенов вышел из раздевалки? Или Зобнин? Ну что он сотворил в матче с датчанами? Это элементарное отсутствие концентрации. И Черчесову надо было это признать. С точки зрения результата, он успешно выступил на чемпионате мира. Это надо признать. Повезло или не повезло — это уже другой вопрос.

— А вы считаете, что повезло?

— Конечно, в какой-то степени без фарта там не обошлось. Сегодня все тащат в финал Евро Англию. А разве вы не ощущали, как помогали России на домашнем турнире? Хозяева, как правило, получают негласные преференции. Сама жеребьевка. Я столько турниров посетил — почти всегда одна и та же картина... Во всяком случае, судьи не убивают хозяев. Ну такая вот реальность в спорте. Ведь почему голландский арбитр не посмотрел ВАР в матче Англия — Дания?

— А вы не считаете, что Черчесов переоценил выход в четвертьфинал на домашнем ЧМ?

— Конечно, переоценил свои возможности. И даже после матча с Данией сейчас ему казалось, что он не проиграл... А если человек не дает себе реальный отчет произошедшего, какие выводы он сделает? Это и сработало против него. Та пресс-конференция...

Не думаю, что была какая-то конкретная установка его убрать. Но его слова и неумение разговаривать с журналистами... Ну это же составная часть работы главного тренера — нормально общаться с прессой! Неужели это непонятно?! Ты же тренер национальной команды. Почему ничего не объяснил болельщикам? Дипломатичнее надо быть, мудрее.

Зачем Черчесов сказал, что он госслужащий?

— Не перебарщивают ли сейчас болельщики, нещадно критикуя Черчесова?

— Порой любители футбола перегибают палку, согласен. Но в их критике большая доля правды. Черчесов же растерялся! Зачем-то сказал, что он госслужащий. Его разве Государственная Дума назначила? Нет! Он подписал контракт с общественной организацией РФС. А он что-то там себе надумал...

— Что дальше будет с Черчесовым?

— А что будет? Он же тренер, найдет работу. Но ему надо пересмотреть свои ценности! После ЧМ-2018 он посчитал, что всего достиг в футболе... А посмотрите, как тактика ушла вперед! Как разнообразно играла Дания! Разве можно это сравнить с Россией?

У нашей сборной не было четкого рисунка! И Черчесов намекает, что у него вот такие футболисты. Повторю свою мысль: эти игроки способны действовать лучше! Разве Зобнин так обрезается в «Спартаке»?

— С Черчесовым расстались. Кто вместо него?

— Вопрос очень серьезный... Надо выбрать верную кандидатуру.

Мой кандидат — Бердыев

— Вы несколько раз в интервью говорили: «Почему в России не востребован Бердыев?»

— Так и есть. Считаю, он первый кандидат, к кому должен обратиться РФС. Нужно звонить именно Бердыеву. Он с его железной дисциплиной, с его тактическим пониманием футбола, со своим штабом может возглавить нашу национальную команду. Во всяком случае, Курбан Бекиевич точно имеет на это моральное право. Дважды становился чемпионом России, у него были однозначно удачные матчи в еврокубках. И очень важно, что при нем прогрессировали футболисты, росли в плане мастерства!

— Много пишут про иностранного тренера.

— Я все-таки против. Это лотерея. Надо понять менталитет русского игрока. Не всем это дано.

— Но самую яркую игру сборная России показала, наверное, при Хиддинке.

— Хиддинк был кудесником, давал результат и с Кореей, и с Австралией. Но сможем ли мы найти такого же специалиста, который поймет нашу душу? Лотерея... А Черчесов остановился в своем развитии. Возможно, в тренерский штаб надо было вводить еще одного специалиста.

— Зачем?

— А разве случайно Валерий Лобановский держал при себе Юрия Морозова, приглашал его в свой штаб? Тот был генератором идей! Они, конечно, спорили, ругались, но у Морозова было сумасшедшее чутье на игроков! Он всегда видел в молодом перспективу. Это же хороший симбиоз. Надо отказываться от классического советского принципа.

— Это от какого?

— Когда нужно брать заместителем идиота... Это путь в никуда! Тупик. И не только в футболе. Если тебя постоянно боятся и перестраховываются, то какого результата ты добьешься? Нужен диалог, обмен мнениями, развитие.