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«После ЧМ-2018 Черчесов подумал, что уже всего достиг. Нужно звонить Бердыеву». Орлов — об увольнении тренера сборной

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 18:45
Курбан Бердыев.
Курбан Бердыев.
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о решении РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Станислав Черчесов.Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова

Черчесова сгубила его пресс-конференция

— Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция, — считает Орлов. — Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведет после Евро.

Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло... Это так не по-русски! Почему же он не признал свои ошибки? Ведь всем ясно, что команда оказалась не готова психологически к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак? На домашнем чемпионате мира Черчесову это удалось. А сейчас сборная была просто неуправляемой!

— Даже так?

— А как вы объясните эти шарахания с составом? Но прежде всего Черчесова сгубила неадекватная оценка своих действий. Ведь совсем недавно выступил вице-премьер Чернышенко, который дал понять, что правительство озадачено такими результатами. А до этого еще и президент страны намекнул.

И Черчесову следовало поступить как шахматисту. Просчитать свои ответы, ходы, если он хотел остаться. Он этого не сделал. А ведь ему нужно было буквально за одну ночь после игры с Данией написать подробную программу, как можно преобразовать сборную России, и выступить на техкоме! Но он почему-то упирал на то, что тренерский штаб проделал серьезную работу. А каков результат? Ребята, счет на табло. Россия и Турция — самые худшие команды на турнире!

Станислав Черчесов.Черчесов покинул сборную России. Почему это решение было таким сложным для РФС

А вы думаете, на ЧМ-2018 нам не помогали?

— Но Черчесов давал понять, что у него такие игроки, с которыми сложно чего-то добиться. Все-таки ушли Игнашевич, Акинфеев и Самедов. Дзюба и Фернандес стали старше на три года.

— Игроки, конечно, справедливо подвергались критике. Но ведь они не показали своего максимума! Значит, провалился тренерский штаб. Откуда эти странные и страшные ошибки? Ну как Семенов в дебюте игры с Бельгией мог так подарить мяч Лукаку? Почему у него дрожали ноги? И это вопрос к Черчесову и его помощникам. Как же вы его так настроили на важнейшую игру?

С каким настроем Семенов вышел из раздевалки? Или Зобнин? Ну что он сотворил в матче с датчанами? Это элементарное отсутствие концентрации. И Черчесову надо было это признать. С точки зрения результата, он успешно выступил на чемпионате мира. Это надо признать. Повезло или не повезло — это уже другой вопрос.

— А вы считаете, что повезло?

— Конечно, в какой-то степени без фарта там не обошлось. Сегодня все тащат в финал Евро Англию. А разве вы не ощущали, как помогали России на домашнем турнире? Хозяева, как правило, получают негласные преференции. Сама жеребьевка. Я столько турниров посетил — почти всегда одна и та же картина... Во всяком случае, судьи не убивают хозяев. Ну такая вот реальность в спорте. Ведь почему голландский арбитр не посмотрел ВАР в матче Англия — Дания?

— А вы не считаете, что Черчесов переоценил выход в четвертьфинал на домашнем ЧМ?

— Конечно, переоценил свои возможности. И даже после матча с Данией сейчас ему казалось, что он не проиграл... А если человек не дает себе реальный отчет произошедшего, какие выводы он сделает? Это и сработало против него. Та пресс-конференция...

Не думаю, что была какая-то конкретная установка его убрать. Но его слова и неумение разговаривать с журналистами... Ну это же составная часть работы главного тренера — нормально общаться с прессой! Неужели это непонятно?! Ты же тренер национальной команды. Почему ничего не объяснил болельщикам? Дипломатичнее надо быть, мудрее.

Станислав Черчесов.Черчесов ушел из сборной России. Кто вместо? Большой онлайн

Зачем Черчесов сказал, что он госслужащий?

— Не перебарщивают ли сейчас болельщики, нещадно критикуя Черчесова?

— Порой любители футбола перегибают палку, согласен. Но в их критике большая доля правды. Черчесов же растерялся! Зачем-то сказал, что он госслужащий. Его разве Государственная Дума назначила? Нет! Он подписал контракт с общественной организацией РФС. А он что-то там себе надумал...

— Что дальше будет с Черчесовым?

— А что будет? Он же тренер, найдет работу. Но ему надо пересмотреть свои ценности! После ЧМ-2018 он посчитал, что всего достиг в футболе... А посмотрите, как тактика ушла вперед! Как разнообразно играла Дания! Разве можно это сравнить с Россией?

У нашей сборной не было четкого рисунка! И Черчесов намекает, что у него вот такие футболисты. Повторю свою мысль: эти игроки способны действовать лучше! Разве Зобнин так обрезается в «Спартаке»?

— С Черчесовым расстались. Кто вместо него?

— Вопрос очень серьезный... Надо выбрать верную кандидатуру.

2013 год. Валерий Карпин и&nbsp;Станислав Черчесов.Перемены в штабе сборной России назрели. Мой кандидат — Карпин. Колонка Дмитрия Аленичева

Мой кандидат — Бердыев

— Вы несколько раз в интервью говорили: «Почему в России не востребован Бердыев?»

— Так и есть. Считаю, он первый кандидат, к кому должен обратиться РФС. Нужно звонить именно Бердыеву. Он с его железной дисциплиной, с его тактическим пониманием футбола, со своим штабом может возглавить нашу национальную команду. Во всяком случае, Курбан Бекиевич точно имеет на это моральное право. Дважды становился чемпионом России, у него были однозначно удачные матчи в еврокубках. И очень важно, что при нем прогрессировали футболисты, росли в плане мастерства!

— Много пишут про иностранного тренера.

— Я все-таки против. Это лотерея. Надо понять менталитет русского игрока. Не всем это дано.

— Но самую яркую игру сборная России показала, наверное, при Хиддинке.

— Хиддинк был кудесником, давал результат и с Кореей, и с Австралией. Но сможем ли мы найти такого же специалиста, который поймет нашу душу? Лотерея... А Черчесов остановился в своем развитии. Возможно, в тренерский штаб надо было вводить еще одного специалиста.

— Зачем?

— А разве случайно Валерий Лобановский держал при себе Юрия Морозова, приглашал его в свой штаб? Тот был генератором идей! Они, конечно, спорили, ругались, но у Морозова было сумасшедшее чутье на игроков! Он всегда видел в молодом перспективу. Это же хороший симбиоз. Надо отказываться от классического советского принципа.

— Это от какого?

— Когда нужно брать заместителем идиота... Это путь в никуда! Тупик. И не только в футболе. Если тебя постоянно боятся и перестраховываются, то какого результата ты добьешься? Нужен диалог, обмен мнениями, развитие.

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Результаты опроса

проголосовало: 3072
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Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Виллаш-Боаш
2.6%
Карпин
22.4%
Лев
17.0%
Петкович
9.7%
Семак
3.9%
Слуцкий
7.0%
Тедеско
13.2%
другой топовый иностранец
7.6%
другой молодой иностранец
4.5%
другой свободный россиянин
9.9%
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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости