Кто может сменить Черчесова в сборной России? Тедеско, Адвокат, Семак или Карпин

Выбираем возможного преемника.

В среду технический комитет РФС рассматривал выступление сборной России на Евро-2020. Выступление признали неудовлетворительным, но при этом члены комитета выразили доверие главному тренеру Станиславу Черчесову. В общем, Борщов, конечно, виноват, но он и не виноват, цитируя классику советского кино.

Однако в тот же день Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с гражданами, отвечая на вопрос о последних событиях в футболе и в хоккее, сказал следующее:

«В таких случаях, как и везде, нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас — имею в виду кадровую составляющую как в футболе, так и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший».

Многими это было воспринято как намек на возможные отставки и назначения. Даже если это и не так касательно сборной России и лично Черчесова — в любом случае есть повод порассуждать, кто мог бы возглавить национальную команду вместо него.

Максим Алланазаров, заместитель главного редактора:

— Я не считаю, что с приходом нового тренера сборная России способна сделать качественный скачок в организации игры, но с учетом общественного мнения думаю, что Черчесову лучше покинуть свой пост. Ему не дадут спокойно работать.

Если Черчесов все-таки уйдет, то я бы предпочел увидеть на его месте иностранного специалиста.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Уже не раз высказывал мнение, что Черчесов должен продолжить работу со сборной России, и свою точку зрения не меняю. Обоснование также остается прежним:

а) нет реальной кандидатуры на смену. Иностранцы дороги (специалист с именем и победным бэкграундом точно запросит зарплату больше, чем у Черчесова, то есть выше 2,5 миллиона евро в год). Россияне и белорус Виктор Гончаренко заняты в клубах, а Курбан Бердыев давно не имеет практики;

б) новый специалист попадет в дикие жернова. Россия не хорошо и не плохо — две победы при одном поражении — начала отбор на ЧМ-2022. Шансы на выход с первого места сохраняются, а 1 сентября предстоит ключевая встреча цикла с хорватами. На сбор перед ней останется, если не перенести 6-й тур РПЛ, заканчивающийся 29 августа, всего два дня. Кстати, техком РФС в среду выступил с инициативой о сдвиге тура в интересах национальной команды. Но даже если это произойдет, возможный преемник Черчесова окажется в жутком цейтноте.

Кроме того, Станислав Саламович в отличие от финального турнира уверенно справился с квалификацией на Евро-2020. Верю, что ему по силам сделать то же самое и в отборочной группе ЧМ. На мой взгляд, свой потенциал ни сам Черчесов, ни сборная при нем до конца еще не реализовали.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— Если в РФС все же надумают сделать рокировку на тренерском посту, то выбор предстоит сложный. В России более сильную кандидатуру найти непросто. Я бы посмотрел в сторону Валерия Карпина или Сергея Семака. Гарантий никаких, но, возможно, у них бы получилось дать сборной новые эмоции. При этом надо и с клубами договариваться, и чтобы Карпин или Семак сами захотели принимать сборную в непростой ситуации, когда надо выходить на ЧМ-2022 в группе с Хорватией и Словакией. Вистов заработать сложно, а попасть под народный гнев проще простого.

Логично предположить, что взор РФС в случае решения об отставке Черчесова направится в сторону иностранных специалистов. И здесь, пожалуй, наиболее интересен вариант с Доменико Тедеско. В любом топ-клубе РПЛ расскажут, насколько сложно заманить в Россию серьезного иностранного специалиста. Это штучный товар, они востребованы в Европе, и у немца сейчас тоже немало предложений. У бывшего тренера «Спартака» и вице-чемпиона бундеслиги большой плюс — он знает нашу страну, наш футбол, нашу действительность. Не раз подчеркивал, что ему очень комфортно в России. Вопрос с общением с семьей, из-за которого покинул красно-белых, тоже решается просто — можно прилетать на матчи тура, а среди недели улетать домой и там проводить анализ — во Франкфурт у нас ежедневные рейсы.

Тедеско прекрасно знает возможности российских футболистов, что особенно важно с учетом того, что важнейший матч с Хорватией уже 1 сентября.

Если к Черчесову у части болельщиков есть вопросы по тому, как он доносит свои мысли во время телеинтервью и пресс-конференций, то у Доменико в этом плане все было в «Спартаке» прекрасно. Фанаты красно-белых полюбили немца и тепло с ним попрощались. Вполне возможно, удастся получить расположение и поклонников российской сборной.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации:

Кто, если не Черчесов? Вопрос непростой, но важный. Считаю, главный тренер должен нести ответственность за выступление команды на Евро. И нахожусь в шоке от решения технического комитета РФС выразить доверие Черчесову.

В вопросе сменщика важно одно: чтобы у тренера были четкая и понятная стратегия, игровой стиль, видение команды в данный момент и в перспективе. Будет это иностранец или россиянин, не так уж важно. Важно, чтобы это был человек с современным видением и не боящийся пробовать.

Не надо также забывать, что тренер сборной и клуба — две разные профессии. Тренер сборной не может и не должен обучать футболистов их работе. Максимум — наиграть какие-то комбинации на стандартах. А вот эмоционально заводить команду, чтобы она не сбавляла оборотов с первой до последней минуты, он обязан. Пример Евро показал, что эмоции в футболе решают многое. Наши парни же на турнире выглядели как вареные рыбы: ни скорости, ни страсти. Видеть такое снова не хотелось бы.

Гоша Чернов, корреспондент:

— Кто, если не Черчесов? Например, Марко Росси. Смотрите, у нашей сборной много проблем. В числе основных — нехватка качественных исполнителей и неспособность конкурировать с более сильными командами. У сборной Венгрии футболисты примерно того же уровня, что и российские. Но при этом на чемпионате Европы она до последних секунд боролась за выход из группы смерти с Францией, Германией и Португалией, покусала каждого из грандов и впечатлила самоотдачей.

Да, Венгрия тоже заняла последнее место в группе, но я знаю, что ее болельщики гордятся своей командой. И всерьез расстроены, что она не вышла в плей-офф. Кстати, напомню, что именно Венгрия осенью выиграла группу Лиги наций с Россией, Сербией и Турцией.

Я не строю иллюзий по поводу состава сборной России — в ближайшее время качественные футболисты у нас на появятся, а выходить на чемпионат мира надо уже сейчас. Думаю, Росси может дать результат и даже выйти из группы на чемпионате мира. К тому же он стоит дешево — итальянец один из самых низкооплачиваемых тренеров Евро-2020.

Андрей Кузичев, корреспондент:

— Главное — не вижу альтернативной кандидатуры в России. Леонид Слуцкий уже попробовал и убедился, что это не его. Лучше пусть он продолжит работу в интересном проекте в Казани, а «Рубин» поставляет сборной новые кадры, таких как Макаров и Самошников.

Разговоры о Сергее Семаке тоже не убеждают. В Лиге чемпионов у него не получается, а цитаты тренера «Зенита» об отсутствии задачи выхода из группы явно не в его пользу. Сборная — это эмоции, горящие глаза и готовность прыгнуть выше головы.

Так что — иностранец. С поправкой на дефицит времени перед возобновлением отбора на ЧМ-2022 желательно знакомый с нашим футболом. Андре Виллаш-Боаш? Скорее Дик Адвокат. Он уже не раз заявлял об окончании карьеры, но на пенсии Маленькому Генералу скучно, а незашоренный взгляд имеется. Широков, Зырянов, Файзулин, Погребняк... Далеко не всем эти трансферы «Зенита» казались очевидными, но этот состав выиграл в итоге Кубок и Суперкубок УЕФА.