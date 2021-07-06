Главного тренера «Рубина» называют возможным преемником Станислава Черчесова.

Леонида Слуцкого рассматривают в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Собкор «СЭ» в Казани Владислав Зимагулов объясняет, почему это не самая лучшая идея.

После чемпионата России, в котором «Рубин» впервые за семь лет вышел в еврокубки, мы записывали с Леонидом Викторовичем большое интервью. Он рассказывал, насколько время в Казани стало для него комфортным в духовном плане и наполнило жизнь счастьем. Слуцкий в «Рубине» действительно проводит самый лучший отрезок в карьере в плане своего состояния и настроения. Это видно по всему: от видео «Рубин ТВ», настроения игроков и сотрудников клуба до совсем мельчайших деталей.

Накануне «Рубин» играл товарищеский матч с «Уралом» на «Ак Барс Арене», куда пускали только журналистов и семьи футболистов. На трибуне гуляли дети, а также сын новичка казанцев Владислава Игнатьева. Во время игры его подозвал Слуцкий: «Натан, привет! Иди сюда скорее, познакомимся!» Мальчик со стеснением подошел к Слуцкому и протянул руку. «Теперь я тренирую твоего папу. Знаешь, я тренировал его раньше, когда ты еще не родился».

Слуцкий создал в «Рубине» очень семейную атмосферу, где игроки чувствуют себя комфортно вместе со своими близкими и семьями. Это тоже фактор, почему казанцы в последний год выглядят так хорошо. Тренер не поместил их в вакуум, напротив — грамотно интегрирует все их окружение в клуб.

В действиях в «Рубине» у него полная свобода и доверие: генеральный директор Рустем Сайманов не скажет тренеру, как надо работать, кого поставить в состав, не будет ничего навязывать и ограничивать. Другой менеджер мог бы испугаться публичности Слуцкого. В том же консервативном ЦСКА, вероятно, был бы скепсис по поводу того, что главный тренер поет песни, снимается в скетчах, ходит на «Вечерний Ургант» и комментирует матчи на Первом канале. Леонид Викторович в армейском клубе был более закрыт. В «Рубине» этого нет: то, что Слуцкий работает именно здесь, вызывает у клуба настоящую гордость. В РПЛ не так много команд, которые были бы готовы сказать такое про своего тренера.

Вполне логично, что Слуцкого видят кандидатом в сборную России, учитывая результаты его работы за полтора года. На мой взгляд, на сегодня это сильнейший российский тренер, который с «Рубином» только подтвердил свой статус. Но это точно не лучший вариант для национальной команды.

И дело не в том, что Слуцкий уже работал в сборной. Романцев дважды это делал, когда иного выхода не было. Но сейчас другое время. Уговорить Слуцкого вернуться в сборную можно разве что на уровне правительства, да и то не факт. А еще раз совмещение — вряд ли этот опыт понравился Леониду Викторовичу, который сегодня очень ценит внутренний комфорт во время работы. Метаться между двух огней — это опять принесет в его жизнь много нервозности.

Работа в сборной для него была жутким стрессом, это было колоссальное давление. Через это стоило пройти ради приобретаемого опыта, от такого предложения нельзя было отказываться, но сегодня все иначе. У Слуцкого нет мотивации работать со сборной, проблемы которой комплексно никак не связаны с уровнем тренера или его работой. Все проблемы глубже — в академиях, школах, центрах обучения футболистов и тренеров. Поэтому приглашение Слуцкого в сборную — не панацея.

Сам тренер на собственные деньги строит стадион в родном Волгограде, основал школу и пытается развивать детский футбол не на словах, а на деле. В этом и есть ответ, почему ему не нужна сборная. Чтобы как-то помочь нашему футболу, он вкладывает деньги, силы и время в его развитие на детском уровне, а не у руля главной команды страны. В этом просто нет смысла, и любой тренер сборной России в девяти случаях из десяти обречен на провал. Слуцкий это понимает и не будет участвовать в такой авантюре.

Поэтому сборной нужен не Слуцкий, а молодой тренер со свежим взглядом. И лучше иностранец, который ищет новый опыт, полон мотивации, оптимизма и сил, для которого наш футбол — новая страница. Который еще не смирился с тем, что наш футбол в глубоком кризисе. Кто готов выращивать цветки в бетоне и за счет новых подходов и методов попробует повторить то, что когда-то удалось Хиддинку.

А мотивация Слуцкого сегодня — продолжить работать в классном проекте в Казани (у тренера контракт до 2025 года), снова сделать «Рубин» грандом, вернуть в город еврокубки, открывать и развивать все больше новых молодых талантов и получать наслаждение от работы с людьми, которые стали для него настоящей семьей.

В сборной все это сегодня невозможно.