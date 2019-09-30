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Жемалетдинов и Чистяков вызваны в сборную России

12:55
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и зашитник «Ростова» Дмитрий Чистяков вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

10 октября в Москве (стадион «Лужннки») состоится матч Россия — Шотландия (начало в 21.45 мск). 13 октября пройдет матч Кипр — Россия (19.00 мск).

Сборная России назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром

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