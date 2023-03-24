Гаджиев — о ничьей России и Ирана: «Для нашей сборной это был нормальный матч»

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал результат товарищеского матча между национальными командами России и Ирана (1:1).

«Играли на чужом поле — это всегда непросто. Игра показала, что Иран превосходит нас: они были ближе к победе. Это было видно по моментам: они были более опасные и более очевидные. Вероятность забить гол была выше.

У наших мне понравилась концовка: смогли после такой серии ошибок собраться и достойно завершили игру. Активным в этой ситуации был Карпин, он призывал к тому, чтобы контролировали мяч и не теряли на своей половине поля, из-за чего и возникали опасные моменты у наших ворот. Игру удалось выровнять. Поэтому я считаю, что для сборной России это был нормальный матч», — приводит слова Гаджиева RT.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.