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Сегодня, 16:31

Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России.

«Причина такого результата в товарищеских играх кроется в уровне развития футбола в стране, ну и, конечно же, в мотивации тренера и самих футболистов. По вчерашнему матчу можно сказать, что игроки были более мотивированны, нежели в прошедших товарищеских играх. Также он отличался по содержанию. Все-таки это был матч более высокого уровня, в котором соперник имел некоторое превосходство. Иран — достаточно квалифицированная команда, потому что футбол в этой стране хорошо развит. Об этом свидетельствуют иранцы, которые выступают в европейских чемпионатах, среди них Азмун, который вырос у нас. Этот факт подтверждает и то, что Иран достойно показал себя на чемпионате мира: они почти вышли из группы. Ну и главный свидетель — Курбан Бердыев, он работал в Иране полгода и считает, что уровень развития футбола в стране точно не хуже, чем в России. Что, собственно, и подтвердила игра», — приводит слова Гаджиева RT.

Матч Россия — Иран завершился ничьей (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1127436-gadzhiev-iran-futbol-uroven
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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