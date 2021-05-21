Сборная России показала первый день сборов перед чемпионатом Европы

Пресс-служба сборной России опубликовала ролик на официальном YouTube-канале, посвященный первому дню российской команды на сборах в Новогорске перед чемпионатом Европы.

В видео показан приезд футболистов на базу, процесс съемки промороликов с участием футболистов, тренировка и автограф-сессия с болельщиками. В конце ролика представлено интервью с Вячеславом Караваевым.

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Сборная России проводит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире россияне сыграют в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.