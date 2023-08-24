Захарян не попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

20-летний Захарян выступает за сборную России на различных уровнях с 2018 года. Всего на его счету 34 матча, 6 голов и 3 результативные передачи.