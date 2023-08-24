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Захарян не попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере экс-футболиста «Динамо». Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

20-летний Захарян выступает за сборную России на различных уровнях с 2018 года. Всего на его счету 34 матча, 6 голов и 3 результативные передачи.

Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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