Александров, Черников, Егорычев и еще три игрока впервые получили вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды на сентябрьский сбор.

Впервые вызов в национальную команду получили защитники Сергей Волков («Краснодар») и Виктор Александров («Пари НН»), а также полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Александр Юшин и Андрей Егорычев (оба — «Урал»).

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено позже.