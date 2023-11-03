Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября

Сборные России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде.

Как информирует пресс-служба РФС, встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19:30.

Матч станет третьей домашней игрой национальной команды в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победила Камерун (1:0).

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году она приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.