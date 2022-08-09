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Сегодня, 21:28

Переговоры по матчу сборных России и Узбекистана идут, но договоренности пока нет

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ» из источников в Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), переговоры о товарищеском матче сборных России и Узбекистана в сентябре 2022 года идут, но договоренности пока не достигнуто.

Ранее «СЭ» сообщал, что российская национальная команда проведет два матча в сентябре, одним из соперников будет сборная Ирана.

По решению УЕФА Россия не будет представлена в еврокубках в сезона-2022/23, а сборная не сыграет в Лиге наций.

Россия занимает 35-е место (1493 очка) в рейтинге ФИФА от 23 июня. Узбекистан — 84-й (1282).

Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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