Переговоры по матчу сборных России и Узбекистана идут, но договоренности пока нет

Как стало известно «СЭ» из источников в Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), переговоры о товарищеском матче сборных России и Узбекистана в сентябре 2022 года идут, но договоренности пока не достигнуто.

Ранее «СЭ» сообщал, что российская национальная команда проведет два матча в сентябре, одним из соперников будет сборная Ирана.

По решению УЕФА Россия не будет представлена в еврокубках в сезона-2022/23, а сборная не сыграет в Лиге наций.

Россия занимает 35-е место (1493 очка) в рейтинге ФИФА от 23 июня. Узбекистан — 84-й (1282).