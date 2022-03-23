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Сегодня, 11:13

Вратарь «Спартака» Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Решение было принято медицинским штабом сборной, поскольку 27-летний россиянин почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

После обследования в национальной команде решили отпустить голкипера в клуб.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Источник: https://t.me/teamrussia/1614
Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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