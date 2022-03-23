Вратарь «Спартака» Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной
Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
Решение было принято медицинским штабом сборной, поскольку 27-летний россиянин почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.
После обследования в национальной команде решили отпустить голкипера в клуб.
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.
Источник: https://t.me/teamrussia/1614
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