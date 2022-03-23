Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:20

Врач сборной России рассказал о травме Селихова, из-за которой вратарь покинул национальную команду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о травме вратаря «Спартака» Александра Селихова, из-за которой футболист покинул расположение национальной команды.

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — приводит пресс-служба сборной России слова Хайтина.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее стало известно, что Селихов покинул расположение команды из-за болевых ощущений в спине после одной из тренировок.

Источник: https://t.me/teamrussia/1614
Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
«Как дела у ЦСКА? Шикарно». Евгений Гинер перед заседанием исполкома РФС
Дюков уверен, что исполком РФС примет правильные решения
Федун: «Чего ожидать от исполкома? Послушаем, что скажут»
Хачатурянц: расширение РПЛ, мораторий на вылет и зарплаты футболистов
Малафеев: «Если не будет еврокубков, то многие легионеры могут выбрать спортивное будущее даже в ущерб зарплате»
«Краснодар» не завершит сезон РПЛ досрочно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Спартака» Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Кафанов — о травме Селихова: «Хотелось бы, чтобы он поскорее восстановился и дал повод для нового вызова в сборную»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости