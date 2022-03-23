Врач сборной России рассказал о травме Селихова, из-за которой вратарь покинул национальную команду

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о травме вратаря «Спартака» Александра Селихова, из-за которой футболист покинул расположение национальной команды.

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — приводит пресс-служба сборной России слова Хайтина.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее стало известно, что Селихов покинул расположение команды из-за болевых ощущений в спине после одной из тренировок.