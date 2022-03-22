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Сегодня, 23:03

Андрей Мостовой рассказал об обязательных требованиях к игрокам сборной России

Андрей Мостовой рассказал об особенностях питания игроков сборной России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал об особенностях требований к физической форме игроков национальной команды.

«Про вес, думаю, все знают. Нужно следить за своей формой, правильное питание, сладкого вообще нет, без сахара. Думаю, это самая отличительная особенность. Также массажи все по расписанию, это все обязательно. Сауна тоже обязательна, холодная, горячая вода», — рассказал журналистам Мостовой.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.

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