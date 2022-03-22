Андрей Мостовой рассказал об обязательных требованиях к игрокам сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал об особенностях требований к физической форме игроков национальной команды.

«Про вес, думаю, все знают. Нужно следить за своей формой, правильное питание, сладкого вообще нет, без сахара. Думаю, это самая отличительная особенность. Также массажи все по расписанию, это все обязательно. Сауна тоже обязательна, холодная, горячая вода», — рассказал журналистам Мостовой.