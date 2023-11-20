Вратарь сборной Кубы Арозарена: «На родине нас будут сильно критиковать за поражение от России»

Вратарь сборной Кубы Раико Арозарена прокомментировал поражение в товарищеском матче от сборной России (0:8).

«Была сложная игра. Мы знали, что Россия — очень сильная команда. Мне очень понравился игрок под номером семь (Соболев. — Прим. «СЭ»). Думаю, нас будут сильно критиковать за это поражение на родине», — сказал Арозарена.

Матч Россия — Куба состоялся в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Стадион «Волгоград Арена», на котором проходила игра, посетили 40 706 зрителей.