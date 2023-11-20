Губерниев о разгроме Кубы: «Для сборной России ничего значимого не произошло»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромную победу сборной России над сборной Кубы (8:0) в товарищеском матче.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России! Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили еще. Конечно, хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли и замечательно. Даже самоотдача футболистов была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», — приводит слова Губерниева Sport24.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).