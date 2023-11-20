Черников: «Мы были обязаны обыгрывать Кубу с крупным счетом»

Полузащитник сборной России Александр Черников прокомментировал «СЭ» победу над сборной Кубы (8:0).

«При всем уважении к Кубе, это не самый сильный соперник. Мы были обязаны их обыгрывать с крупным счетом, показывая хорошую игру. Сейчас нам не приходится выбирать соперников. Играем с теми, кого находят. Наша задача —показывать все на поле», — сказал Черников «СЭ».

Матч Россия — Куба прошел на «Волгоград Арене», игру посетили 40 706 зрителей.