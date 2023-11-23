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Сегодня, 13:14

Быстров: «Сборной России нужно проводить любые матчи, даже с Кубой»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о значимости товарищеских матчей для национальной команды.

«Сборной России нужно проводить любые товарищеские матчи, даже с соперником уровня Кубы. Сборная должна играть и радовать болельщиков. Все понимали, что такую команду, как Кубу, мы должны были разгромить. Все остались довольны, было много положительных эмоций от домашней победы», — сказал Быстров «СЭ».

В этом году сборная России провела семь матчей. Команда обыгрывала Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Владимир Быстров
Сборная России по футболу
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