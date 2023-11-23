Селюк считает, что сборной России стоит сыграть с Буркина-Фасо

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Буркина-Фасо.

«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо — сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее о возможном товарищеском матче со сборной России сообщили в пресс-службе федерации футбола Буркина-Фасо.