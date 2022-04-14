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Сегодня, 09:21

Виталий Кафанов рассказал, как влияет Карпин на молодых игроков сборной России

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов рассказал о влиянии главного тренера Валерия Карпина на игроков сборной России.

«Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией — больше, чем обычно проводил с командой. По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы», — цитирует Кафанова ТАСС.

Специалист заявил, что Карпин меняет менталитет молодых футболистов, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в группе H отборочного этапа ЧМ-2022. С 10 марта он также является главным тренером «Ростова».

Источник: https://tass.ru/sport/14373373
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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