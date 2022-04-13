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Сегодня, 15:57

Смородская: «Назначение Гратакоса в РФС — сигнал, что мы с футбольным миром»

Смородская прокомментировала назначение испанца Гратакоса заместителем спортивного директора РФС
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на назначение испанца Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС.

«Про Гратакоса слышу впервые. Но я не думаю, что он может уехать. Это делается, чтобы показать — мы не порываем связи с мировым футболом. От него не ждут каких-то больших результатов, это просто сигнал, что мы хотим быть вместе со всем футбольным миром. И поскольку он работал уже и в Казахстане, и в «Днепре», человек все себе более или менее представляет. Сколько-то он у нас точно продержится», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Сегодня, 13 апреля стало известно, что 47-летний Гратакос стал заместителем спортивного директора РФС. В обязанности испанца будет входить методическое обеспечение деятельности сборных, а также селекционная работа в регионах.

В 2021 году Гратакос был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-naznachenie-gratakosa-signal-chto-my-s-futbol-ny-m-mirom/
Футбол
РФС
Ольга Смородская
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