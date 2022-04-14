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Сегодня, 17:28

Матч России с Ираном может пройти в Дохе на одной из арен ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», товарищеский матч сборных России и Ирана, запланированный на 2 июня, может пройти в столице Катара Дохе, на одной из арен ЧМ-2022.

Обе федерации, по имеющейся информации, на это согласны, не возражает и катарская сторона. Но согласие ФИФА на проведение такой встречи (как, впрочем, и отказ) еще не получено.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Сборная России по футболу
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