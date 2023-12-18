Валуев: «Товарищеский матч между Россией и Сербией — прекрасная идея»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между Россией и Сербией.

«Товарищеский матч между Россией и Сербией — прекрасная идея. Будет здорово, если эта игра состоится. У сербов хорошая, сильная сборная, это отличный соперник», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.