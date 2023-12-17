Быстров оценил перспективы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил перспективы возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать. Никакой пользы от перехода в Азию не будет. Придем мы туда, и какая-нибудь условная Япония откажется с нами играть из-за антироссийских санцкий. В итоге мы получим бан от международной ассоциации и останемся в таком же положении, но уже в Азии. Возникнет бредовая ситуация», — сказал Быстров RT.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.