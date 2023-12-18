Колыванов поделился мнением касательно возможного перехода РФС в азиатскую конфедерацию

Футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мнением касательно возможного перехода РФС в азиатскую конфедерацию.

«Об этом ведь говорят уже очень давно. Сейчас какая-то новая волна пошла, опять стали это обсуждать активно. Я, честно, даже не представляю, как это будет происходить. То есть вообще никакого понимания касательно этой ситуации. Что в начале года я не понимал, как все может быть, что сейчас. Все в подвешенном состоянии. Ясно только одно, что если переход состоится, то поменяется абсолютно все. То есть в Европе мы играть не можем, а в Азии можем. Где и когда будем играть, в какой чемпионат все будет трансформироваться. Как отборочные будут проходить во все турниры? Так что тема очень непростая», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.