Валерий Непомнящий и Ригобер Сонг тепло поприветствовали друг друга после матча Россия — Камерун

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий и нынешний тренер камерунцев Ригобер Сонг тепло поприветствовали друг друга после товарищеского матча, в котором африканская команда уступила России (0:1) в Москве.

Непомнящий и Сонг встретились в подтрибунном помещении на стадионе «ВТБ Арена» после завершения игры.

Непомнящий был главным тренером сборной Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира — на ЧМ-1990 африканцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии.

Перед началом товарищеского матча Россия — Камерун, который состоялся в четверг, 12 октября, Непомнящий исполнил символический удар по мячу.