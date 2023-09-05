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Сегодня, 13:41

Карпин — о задаче сборной России: «Победа, но не любой ценой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах национальной команды.

— Писарев стал тренером «Краснодара-2»? До этого он смотрел матчи в живую, больше не может. Теперь это выполняет только Никифоров.

— Какие задачи выполняет сборная?

— А кто сейчас хоть что-то знает. В жизни мы знаем, куда движемся? Мы не знаем, что будет через год или два.

— Задача сборной побеждать?

— Победа, но не любой ценой.

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 числа россияне встретятся в гостях с Катаром.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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