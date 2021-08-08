Валерий Карпин пока не разговаривал с Дзюбой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что еще не общался с форвардом «Зенита» и национальной команды Артемом Дзюбой.
— С Дзюбой вы будете встречаться?
— Может быть. А может быть и нет. Посмотрим, не знаю.
— Разговаривали с Дзюбой по телефону?
— Нет.
РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
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