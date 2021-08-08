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Валерию Карпину стало проще после ухода из «Ростова»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об уходе из «Ростова».

— Вы чувствуете, что вам стало проще после ухода из «Ростова»?

— Да, конечно. Стало проще, хотя бы в физическом плане.

— Как думаете, у Юрия Палыча получится в «Ростове»?

— У него нормальное, хорошее состояние. Он как всегда бодрый и жизнерадостный.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. 3 августа Карпин покинул «Ростов». Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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