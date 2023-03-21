Карпин о том, что «Спартак» стал базовым клубом сборной: «Сейчас так, потом будет по-другому»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, что «Спартак» стал базовым клубом национальной команды.

— Разделяете разговоры, что «Спартак» стал базовым клубом сборной?

— Сейчас так, в следующий раз будет по-другому. На данный момент команда идет на третьем месте. Были матчи, когда на поле выходило одиннадцать россиян.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.