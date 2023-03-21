Карпин объяснил, в чем Комличенко сильнее Писарского

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду форварда «Ростова» Николая Комличенко, но не включил в состав нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

— Чем Комличенко сейчас сильнее Писарского?

— Достаточно одного игрока впереди для единоборств. А голы или их отсутствие — это статистика. Соболев, по-моему, ни одного не забил после возобновления сезона. Кто виноват, что судьи не засчитали его чистые голы? Если у него было два гола, то вопросов бы не было? Получается так.

— Вы сказали Соболеву, что он набирает, чтобы больше бегать и пихаться. Можете пояснить контекст?

— К сожалению, набирает не мышечную массу. Подумаете, что еще может набирать.

Писарский был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта), но не попал в окончательную заявку, в отличие от Комличенко.