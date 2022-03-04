Сборная России может сыграть с молодежкой на стадионе «Динамо»

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности, сборная России сыграет против молодежной сборной 26 марта на стадионе «Динамо». Место проведения матча окончательно не утверждено.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин высказался о проведении товарищеского матча на мартовском сборе: «Предположительно 26-го числа сыграем, еще не знаю, с кем — находится в стадии проработки. Сыграем между собой, может, с молодежной сборной какую-то игру и 27-го разъедемся».