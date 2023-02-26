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Сегодня, 16:55

Гладилин: «Мне будет интересно взглянуть на тренерскую мысль Карпина. Проигрывать иранцам никто не собирается»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о том, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча.

«Думаю, что тренерский штаб прибегнет к большой ротации, как это было в играх с Таджикистаном и Узбекистаном. Всем дадут поучаствовать в этом матче, как мне кажется. Могут сыграть два состава, один — в первом тайме, второй — во втором. Думаю, что супернагрузок для футболистов не будет, ведь им после матча с иранцами еще предстоит сыграть важные поединки в РПЛ.

Такие игры полезны для просмотра новых игроков, это хороший вариант для тренера. Мне будет интересно посмотреть эту игру. Взглянуть на тренерскую мысль Карпина, на новых ребят, которые наверняка будут в составе. Но нужно понимать, что проигрывать иранцам никто не собирается, поэтому, надеюсь, что матч будет интересным», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-irantsam-nikto-proigry-vat-ne-sobiraetsya-hochetsya-vzglyanut-na-trenerskuyu-my-sl-karpina/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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