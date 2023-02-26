Булыкин: «У Дзюбы сумасшедшая мотивация и глаза горят. Сейчас Карпину надо опираться на таких футболистов»

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру сборной России Валерию Карпину вызывать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Ираном.

«Если он будет забивать и играть в ближайших матчах, то, конечно, можно над этим подумать. У него сумасшедшая мотивация и глаза горят. Сейчас Карпину надо опираться на таких футболистов. Потому что ему нужны победы. Иначе опять будут плохо говорить про него. Если он будет в хорошей форме, его обязательно позовут, чтобы он стал рекордсменом», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.