Паулу Барбоза: «Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России»

Агент Паулу Барбоза высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России, ведь команда Карпина давно не играла с таким соперником. Сборная Ирана достойно выступила на чемпионате мира, там собраны хорошие игроки.

Фаворит в этой игре? Думаю, шансы 50 на 50. В Тегеране будет сумасшедшая поддержка. Там очень любят футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.