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Сегодня, 04:02

В сборной Сербии подтвердили проведение матча с Россией в марте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — цитирует Sport24 Сурбатовича.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Игроки сборной России. Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года

Источник: https://sport24.ru/football/news-606003-v-sbornoy-serbii-soobshchili-chto-match-protiv-rossii-proydet-v-moskve-21marta-2024-goda
Футбол
Сборная России по футболу
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