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Баранник: «Лучше знать, что тебя ждет впереди, чем соваться в Азию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это правильное решение. Лучше знать, что тебя ждет впереди, чем соваться в Азию или еще куда-то и не знать, какое будущее тебя ожидает. Мы корнями и традициями связаны с Европой, всю жизнь были там. Понимаем, что нас ждет, когда вернемся в УЕФА. Но лучше пройти эти испытания, чем бросаться с головой в бездну неизвестности и безрассудства. Так что решение исполкома — верное.

Конечно, мы вернемся на международную арену, куда денемся? Не знаю, доживем ли до этого времени мы с вами, но, конечно, страна рано или поздно вернется в семью УЕФА. Я считаю, что влезать в неизвестность, как предлагают некоторые, а потом думать, как оттуда выбраться, не стоит. Лучше дотерпеть, тем более что мы давно терпим, и дождаться момента, когда все наладится — и в мире, и в спорте. А такой момент настанет, потому что все проходит, как известно», — цитирует «РБ Спорт» Баранника.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-rossiya-ne-dolzhna-uhodit-v-aziyu-my-kornyami-svyazany-s-evropoj/
Футбол
РФС
Дмитрий Баранник
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