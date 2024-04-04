Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

На данный момент российская команда имеет в своем активе 1504,02 балла. На 34-м месте расположился Катар, на 36-й строчке — Чехия.

Первое место осталось у сборной Аргентины, на второй строчке Франция, Бельгия поднялась на третье место, опередив Англию.

В марте сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

Рейтинг ФИФА

1 (1). Аргентина — 1858 очков;

2 (2). Франция — 1840,59;

3 (4). Бельгия — 1795,23;

4 (3). Англия — 1794,90;

5 (5). Бразилия — 1788,65;

6 (7). Португалия — 1748,11;

7 (6). Нидерланды — 1742,29;

8 (8). Испания — 1727,50;

9 (9). Италия — 1724,60;

10 (10). Хорватия — 1721,07...

35 (38). Россия — 1504,02.