В сборной России шесть игроков «Зенита» и три из «Спартака»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 25 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Наибольшее представительство в команде имеет «Зенит» — шесть игроков, на втором месте по представителям в национальной команде у «Локомотива» — четыре игрока, на третьем — «Спартак» с тремя футболистами.

Двумя футболистами в сборной представлены ЦСКА, «Сочи» и «Ростов», одним — «Арсенал», «Краснодар», «Ахмат». Трое игроков выступают за иностранные клубы: Александр Головин («Монако», Франция), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия).

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